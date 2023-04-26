Президент ЮАР отрицает желание отказаться страны от Римского статута 26 апреля, 05:55 Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса (Фото:REUTERS/Esa Alexander)

Канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы опровергла заявление главы государства об отказе от Римского статута.



Об этом сообщает The Guardian.

«В правящей партии Африканский национальный конгресс неверно высказались. Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписателем Римского статута. Это разъяснение следует за ошибкой в высказываниях во время брифинга для СМИ, проведенного правящей партией АНК», - сообщили в канцелярии.

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Власти ЮАР заверили, что будут придерживаться юрисдикции Международного уголовного суда.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правящая партия хочет вывести страну из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Инфографика: NV