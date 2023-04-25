Южная Африка планирует выйти из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина 25 апреля, 18:32 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правящая партия хочет вывести страну из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Yahoo news со ссылкой на AP.

В августе в этой стране состоится саммит БРИКС, однако в случае приезда Путина должны были бы арестовать.

«Правящая партия приняла решение о том, что выход Южной Африки из МУС благоразумен», — сказал Рамафоса.

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Он рассказал, что такое решение партия Африканский национальный конгресс (АНК) приняла «в основном» из-за того, что МУС якобы имеет несправедливое отношение к некоторым странам.

«Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом отношении должным образом обсуждался, но тем временем правящая партия еще раз решила, что должен быть выход», — подчеркнул президент.

Рамафоса сказал, что вопрос о вероятном аресте Путина «находится на рассмотрении». В то же время генеральный секретарь его партии Фикиле Мбалула заявлял, что «Путин может когда угодно приехать в эту страну».

«Этот МУС служит интересам не всех, а немногих», — отмечал генсек.

ЮАР уже несколько десятилетий имеет тесные связи с Россией: Кремль когда-то поддерживал борьбу АНК против апартеида. Рамафоса также отказался осудить российское вторжение в Украину.

Инфографика: NV

Южная Африка уже пыталась покинуть МУС в 2016 году, когда в страну приехал тогдашний президент Судана Омар аль-Башир, на арест которого тоже выдавали ордер. Тогда политик так и не был арестован. Но впоследствии суд ЮАР решил, что выход из МУС является неконституционным.

ЮАР входит в число 118 стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда, а следовательно, юридически обязан обеспечить исполнение ордера на арест Путина.

Хотя официального подтверждения пока не было, ожидается, что в августе путин может посетить эту страну, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Ранее саммиты этой группы в ЮАР проходили в 2013 и 2018 годах и российский диктатор тоже там был.