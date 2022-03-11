Смерчи и Грады. Власти Беларуси разрешили перевозить по своей железной дорогой снаряды российских ракет — Центр при СНБО
Условия перевозки ракет не отвечают никаким правилам, заявили в ЦПД (иллюстративное фото) (Фото:БЖД/Facebook)
Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге. Условия их перевозки не соответствуют правилам безопасности и могут угрожать взрывами с многочисленными жертвами.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Там рассказали, что в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки в частности перевозятся:
- главные части ракет Точка-У;
- реактивные снаряды РСЗО Град;
- реактивные снаряды Смерч;
- квазибаллистические и крылатые ракеты для Искандеров.
«Помимо опасности сдетонирования есть реальная угроза „рельсовой войны“ на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных к действующей власти», — заявили в ЦПД, добавив, что в таких условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.
Там призвали белорусов требовать от власти запретить передвижение по территории страны военных эшелонов с техникой и подчеркнули: «те, кто перевозят российские боеприпасы, также становятся участниками преступления».
8 марта в Генштабе ВСУ заявили, что есть все признаки того, что военно-политическое руководство Беларуси готово к широкомасштабному участию в войне против Украины на стороне РФ. В то же время в Офисе президента 4 марта заявили, что угрозы вторжения белорусских войск в Украину сейчас нет.
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