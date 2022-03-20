Генштаб высоко оценивает угрозу наступления с Беларуси на Волынь: силы обороны Украины готовы к отпору 20 марта, 11:51 Цей матеріал також доступний українською На спутниковом снимке виден подвижный понтонный мост и колонна техники к югу от города Наровля, Беларусь, 14 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies / Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что считает вероятным наступление вражеских оккупантов с белорусской территории в направлении Волыни.

«Угроза наступления с Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору», – рассказали Суспільному в Генштабе.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.

Вместе с тем территория Беларуси активно используется российскими вооруженными силами для наступлений на север Украины. Также из Беларуси производятся ракетные обстрелы по украинским городам с использованием ОТРК Искандер, которые в Беларусь ввезли в начале февраля якобы для проведения совместных с РФ военных учений.

Также именно в белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских захватчиков, а в белорусские больницы - раненых российских солдат с целью скрыть потери в войне против Украины от российских граждан.

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