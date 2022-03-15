«Нас туда не зовут». Лукашенко утверждает, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины 15 марта, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.

«Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — сказал он.

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Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что вероятность участия вооруженных сил Беларуси на стороне рф в войне против Украины остается.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия планирует переодеть белорусских военных в российскую форму для их вторжения в Украину.

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