«Лучшее действие — сдаться в плен». Белорусским военным стоит перейти на сторону Украины — Тихановская 22 марта, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Архивное фото (Фото:Светлана Тихановская/Telegram)

У армии Беларуси нету военного опыта и лучшее, что стоит сделать её военным в случае приказа идти в наступление на Украину — сдаться в плен, заявила в эфире Радио НВ лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«С самого первого дня войны мы начали активно работать с независимыми медиа, которые были разрушены в Беларуси, но смогли передислоцироваться и дальше вещать для населения. С самого начала войны мы рассказываем правду о том, что происходит в Украине, потому что государственная пропаганда показывает аналогичные картинки российской о том, что „украинцы сами себя бомбят“. И наша задача показать правду, донести до обычного населения, до простых людей, что есть агрессия со стороны России и более того, что белорусская территория уже вовлечена в эту войну», — сказала политик.

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Она добавила, что ее команда с самого начала войны начала работать с армией Беларуси, с солдатами, рассказывая о том, что их может ждать если их отправят на территорию Украины.

«С одной стороны моральный аспект, потому что наши войска морально не готовы воевать против наших братьев-украинцев и они не понимают почему они должны жертвовать собой ради одного человека. Конечно, очень сильно деморализована армия, но с другой стороны мы им также объясняем, что если под натиском Кремля такой приказ будет отдан, то самое лучшее, что могут сделать наши военные — это сложить оружие и сдаться либо в плен, либо перейти на сторону украинской армии и воевать на её стороне», — заявила Тихановская.

Она рассказала о активной работе по преодолению «информационного вакуума» и передаче сообщений к военным.

«Также мы активно работаем с матерями, они могут существенно повлиять на ситуацию и мы показываем, что происходит в Украине и объясняем, что мы хотим, чтобы дети вернулись живыми и здоровыми, но как только они пересекут границу Украины — они станут врагами и последствия могут быть плачевными», — сказала лидер белорусской оппозиции.

Говоря о готовности армии Беларуси и количестве готовых к бою солдат — она назвала цифру от 5 до 15 тысяч человек, ранее не имевших боевого опыта.

Накануне белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская из-за появления информации о возможном введении белорусских войск в Украину призвала белорусов не воевать против Украины.

Вторник, 22 марта, — 27-й день российского вторжения в Украину. За это время из страны уехали более 3,5 млн человек, а потери РФ в Украине достигли 15 тыс. оккупантов.

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