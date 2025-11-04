Украина демонстрирует «впечатляющую преданность» евроинтеграции, однако должна активнее бороться с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Об этом говорится в проекте будущего отчета Еврокомиссии, пишет Reuters .

В документе, который является частью отчета о расширении ЕС и который должны утвердить во вторник, 4 ноября, отмечается, что «несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, вызванные российской агрессией, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать заметную преданность на пути к членству в ЕС».



Еврокомиссия положительно оценила начало реформ, но подчеркнула, что Киеву нужно усилить независимость судебной системы, эффективнее бороться с организованной преступностью и придерживаться принципов поддержки гражданского общества.

Европейские чиновники ранее выражали обеспокоенность действиями, принятыми в июле, которые усилили контроль Генерального прокурора над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

После общественного возмущения во время редких протестов в военное время украинская власть отказалась от этих решений, однако инцидент привлек внимание сторонников Украины в Брюсселе и столицах стран ЕС, отмечает агентство.

Украинское правительство заявило, что стремится завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия подчеркнула, что для достижения этой цели Киеву нужно значительно ускорить реформы.



«Комиссия готова поддержать эту амбициозную задачу, но считает, что для ее выполнения необходимо ускорить темпы реформ, особенно в базовых сферах — прежде всего в сфере верховенства права», — говорится в документе.

Также в отчете предлагается усилить защиту демократических стандартов в будущих этапах расширения ЕС.

«Чтобы гарантировать, что новые государства-члены продолжат придерживаться принципов верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о вступлении должны содержать более сильные механизмы предотвращения отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении», — говорится в проекте отчета.

Reuters добавил, что Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Несмотря на войну и блокирование Будапештом следующих этапов переговоров, Киев настойчиво продвигает свой евроинтеграционный курс.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС и готова к началу переговоров об открытии первого кластера.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину