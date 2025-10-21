Евросоюз не рассматривает возможность вступления Украины в блок без полного права голоса . Об этом сообщает Суспільне во вторник, 21 октября, ссылаясь на два источника в дипломатических кругах ЕС.

«Это даже не обсуждается, не знаю откуда это взялось. И мы не будем поднимать этот вопрос на саммите стран Евросоюза», — отметил собеседник.

По словам второго источника, есть другие идеи того, как ускорить процесс расширения блока.

Реклама

«Возможно, в некоторых кругах об этом и говорят, но не в политических, не на заседании Совета (ЕС). Это очень странно. Я слышу обратное. Они должны вступить по политическим соображениям. Но тогда будет огромный переходный период для сельского хозяйства, для перемещения людей и таких вещей. Это больше в умах Восточной и Центральной Европы, я от них такое слышу», — заявил собеседник.

В то же время он отметил, что Украина уже участвует в заседаниях совета Европейского Союза.

Также один из источников отметил, что проблема заключается в том, как такие изменения воспримут в европейских странах, поскольку многим необходимо проводить референдум или вносить изменения в конституцию.

«А вторая (проблема — ред.) — будут ли они готовы? Украина также имеет большой размер, сельское хозяйство, социальные условия, войну, (непонятную) границу», — отметил собеседник.

Источник также отметил, что на неформальном саммите в Копенгагене против выступили по меньшей мере 10 стран, в частности Франция, Нидерланды, Венгрия, Болгария, Греция и Хорватия.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники писало, что ЕС рассматривает возможность реформирования процедуры вступления новых членов, что может ускорить интеграцию Украины. Одно из предложений предусматривает то, что новые страны сначала будут присоединяться к Евросоюзу без права голоса, а полные права будут получать только после проведения ключевых институциональных реформ, в частности — перехода к принятию решений квалифицированным большинством.

По данным издания, эта инициатива находится на начальном этапе обсуждения и требует одобрения всех государств-членов.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС и готова к началу переговоров по открытию первого кластера.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

30 сентября газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом, сообщила, что ЕС готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров.