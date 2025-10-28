Орбан готовит антиукраинский альянс в ЕС с Бабишем и Фицо (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Венгрия планирует создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией. Об этом 28 октября сообщил главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью Politico .

По словам советника, Орбан стремится объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия недавно победила на выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо.

Их цель — это координировать позиции трех стран перед заседаниями лидеров ЕС и даже проводить совместные встречи перед саммитами.

Хотя до создания официального политического союза еще далеко, такое сотрудничество может серьезно осложнить усилия Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины, пишет Politico.

Политический директор премьера Балаж Орбан заявил, что идея такого альянса «станет все более заметной». Он напомнил, что подобное сотрудничество уже существовало во время миграционного кризиса, когда группа Вышеградской четверки (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) выступала против обязательного распределения мигрантов между странами ЕС и отстаивала жесткие границы.

После полномасштабного вторжения России в Украину эта Вышеградская четверка фактически распалась: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, тогда как Венгрия стала на противоположную сторону, отмечает издание.

Теперь Орбан рассчитывает на «трио» — Венгрию, Словакию и Чехию. Польша же, под руководством нынешнего премьера Дональда Туска, который является твердым сторонником Украины, к такому союзу присоединяться не будет.

И Фицо, и Бабиш неоднократно высказывали позиции, похожие на венгерские, призывая к диалогу с Москвой вместо санкций. Бабиша даже критиковали за скептицизм относительно дальнейшей помощи Киеву. Действующий глава МИД Чехии Ян Липавский предостерегал, что тот может стать «марионеткой Орбана» в Европейском совете.

Несмотря на это, восстановление любой формы «вышеградского союза» может затянуться: Фицо еще не оформил совместных политических инициатив с Орбаном, а Бабиш пока не сформировал правительство после выборов.

Балаж Орбан заявил, что Будапешт ищет союзников не только среди правительств, но и в структурах ЕС. Партия Орбана — Фидес — принадлежит к ультраправой группе Patriots for Europe, которая стремится наладить сотрудничество с другими политическими силами, в частности с консервативной группой ECR (European Conservatives and Reformists), ультраправой Europe of Sovereign Nations и даже с отдельными левыми партиями.

Он также предположил, что главные центристские партии, в частности Европейская народная партия, якобы могут в конце концов отвернуться от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что разрушит центристское большинство, которое поддерживает ее переизбрание.

Балаж Орбан заявил, что «реконструкция Вышеградского формата» уже продолжается.

Премьер Виктор Орбан, который находится у власти уже 15 лет, готовится к выборам в следующем году. Согласно опросам Politico, оппозиционная партия Тиса под руководством Петера Мадьяра сейчас опережает Фидес.



Советник признал, что избирательная кампания будет «сложной, как всегда», обвинив Брюссель в «скоординированной попытке устранить венгерское правительство» и «политической поддержке оппозиции».

В Еврокомиссии ответили, что замораживание финансирования для Будапешта связано не с политикой, а с нарушениями европейского законодательства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в блоке блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

31 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию относительно членства Украины в ЕС.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.