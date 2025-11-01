Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф на этой неделе совершил негласный визит в Брюссель, где провел встречу с представителями внешнеполитических и разведывательных структур Евросоюза.

Об этом сообщает Politico.

По данным трех источников, знакомых с ходом переговоров, Рэтклифф встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, а также с должностными лицами Разведывательного центра ЕС (INTCEN) и Разведывательного управления Военного штаба ЕС (EUMS).

По словам двух европейских чиновников, целью встречи было «успокоить союзников» и подтвердить приверженность Вашингтона к обмену разведывательными данными, поскольку в некоторых столицах ЕС растут опасения относительно внешнеполитического курса США под руководством Дональда Трампа.

«Отныне такие встречи должны стать регулярными», — отметил один из чиновников.

Стороны также обсудили общие вызовы, среди которых — Россия, Китай и ситуация на Ближнем Востоке.

Накануне Брюссель признал, что санкции США против Роснефти и Лукойла могут ударить по Евросоюзу.