«У них своя судьба, а у нас своя». Орбан повторил, что венгры якобы не хотят быть в одном союзе с украинцами

Премьер-министр Венгрии в очередной раз сделал заявление об Украине в ЕС (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, а удел украинцев, по его версии, быть рядом с Россией. Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio, сообщило издание Magyarország Kormánya в пятницу, 3 октября.

«Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами… Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина — страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?» — спросил Орбан.

По словам венгерского премьера, у граждан его страны есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев.

«Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы», — считает Орбан.

«Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину», — сказал он.

«Венгры не хотели бы принадлежать к одному и тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, [или] политико-экономическому, как Европейский Союз, что и украинцы. Поэтому мое предложение, предложение Венгрии, заключается в заключении [стратегического соглашения [с Украиной], а не [членства]», — заявил Орбан.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил венгерскому премьеру, что Украина и Венгрия входят вместе во многие объединения, и поинтересовался, не планирует ли Орбан выходить из них всех.

«Существует много интеграционных форматов, к которым уже принадлежат венгры и украинцы. Организация Объединенных Наций, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Президент Орбан, так Венгрия намерена выйти из всех них, не так ли?» — написал Сибига в соцсети Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна — Венгрия.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет снимать своего вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны — члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

30 сентября газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом, сообщила, что ЕС готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров.