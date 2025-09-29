Как передает Укринформ, об этом она заявила во время брифинга в Ужгороде, отметив, что начинает свой трехдневный визит в Украину именно с Закарпатья. По ее словам, символично, что завершение скрининга совпало с пребыванием в этом регионе.

Реклама

Она также добавила, что команда Еврокомиссии проанализировала более 100 тысяч страниц украинского законодательства и сравнила его с соответствующими законами ЕС.

«Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого. Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше. Вопрос о том, как двигаться дальше, будем обсуждать дальше в Киеве», — сказала Кос.

По ее словам, в ближайшее время Еврокомиссия надеется открыть переговоры по первому кластеру, пишет Радио Свобода.

«Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от украинской Рады», — отметила Кос.

Во время визита еврокомиссар посетила также школы со словацким и венгерским языками обучения. Она подчеркнула, что тема национальных меньшинств является одним из ключевых аспектов в переговорах по вступлению Украины в ЕС, ведь эти вопросы рассматриваются как в начале, так и на завершающем этапе переговорного процесса.

Марта Кос отметила, что Закарпатье является настоящим европейским регионом, где рядом с украинцами проживают венгры, словаки, чехи и поляки. Она подчеркнула, что для каждого государства-члена ЕС вопрос прав национальных меньшинств имеет особое значение.

Ранее Кос сообщала, что Еврокомиссия вскоре завершит процесс скрининга законодательства Молдовы и Украины на соответствие европейским стандартам. Этот этап является важной частью процесса вступления обеих стран в Европейский Союз.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.