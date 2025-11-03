Вучич заявил, что Сербия готова продавать боеприпасы Европе, «даже если они попадут в Украину»

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна имеет большие запасы и мощности по производству боеприпасов и готова поставлять их другим европейским государствам — даже если эти боеприпасы потом окажутся в Украине.

Об этом он заявил в интервью изданию Cicero.

По словам Вучича, сербские хранилища «переполнены», а производство, в частности минометных снарядов, превышает потребности многих стран.



«Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция… Боеприпасы нужны в Европе», — цитирует президента издание.

Вучич добавил, что предложил европейским партнерам заключить соглашения купли-продажи: по его словам, это «была бы феноменальная помощь европейской безопасности». На вопрос журналистов, смогут ли покупатели использовать приобретенные снаряды в Украине, президент ответил прямо: «они могут делать с ними что угодно».

Он также подчеркнул, что Сербия позиционирует себя как военно-нейтральное государство, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями и ищет долгосрочные контракты. Вучич привел примеры военного сотрудничества с другими регионами, в частности Африкой и Азией.

Россия ранее обвинила Белград в поставках оружия Украине: весной 2025 года российская разведка утверждала, что сербские оборонные предприятия якобы переправляют боеприпасы в Украину через посредников и фальшивые сертификаты конечного пользователя. Вучич отреагировал, заявив, что «некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности».



Тема поставок сербских боеприпасов в Украину уже появлялась ранее — в 2023 году после утечки секретных документов Пентагона выяснилось, что через посредников украинская армия могла получить сербские боеприпасы на сумму около 800 млн евро.