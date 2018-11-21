Власти США внедрили информаторов в караван мигрантов – СМИ

Министерство внутренней безопасности США внедрило информаторов в караван мигрантов из стран Центральной Америки, который направляется в Мексику к американской границе, сообщает NBC News со ссылкой на двоих собеседников в ведомстве.

По данным телеканала, осведомители передали властям США данные о том, что мигранты из каравана планируют проникнуть на территорию страны, пройдя через автомобильные трассы в районе Сан-Диего. В итоге движение там было перекрыто, но попыток нелегального пересечения границы власти так и не зафиксировали.

Мигранты ведут координацию действий в WhatsApp, внедренные агенты также состоят в группах беженцев в мессенджере и собирают там информацию.

Телеканал также отмечает, что Министерство внутренней безопасности оплачивает услуги информаторов.

В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября. Еще одна группа мигрантов движется из Сальвадора с 18 ноября.

14 ноября 360 мигрантов достигли мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.

Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставления убежища мигрантам, которые нелегально въезжают в страну.

20 ноября окружной суд Сан-Франциско временно заблокировал указ Трампа.

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