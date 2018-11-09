Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете предоставлять убежище мигрантам, которые незаконно пересекают границы Соединенных Штатов.

Как сообщает Reuters, указ прежде всего направлен против нелегальных мигрантов из Южной Америки, которые в данный момент несколькими группами продвигаются к границам США по территории Мексики.

Все нелегалы отныне будут направлятся в специальные пункты приема. Источники в Вашингтоне уточнили американским СМИ, что это будет временная мера.

Добавим, что согласно закону об иммиграции и гражданстве 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в страну.

Смотрите также

Ранее Трамп анонсировал отмену права на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

В связи с приближением каравана мигрантов США намерены перебросить к границе крупный военный контингент.