14 ноября 2018, среда

Первая группа каравана мигрантов достигла границы США

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Первые участники каравана мигрантов достигли границы США

Первые участники каравана мигрантов достигли границы США

Первая группа каравана мигрантов численностью 360 человек достигла мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.

Как сообщает DW, группа прибыла в Тихуану на автобусах.

Большая часть каравана мигрантов, которая насчитывает до пяти тысяч участников, все еще находится за две тысячи километров от американской границы, в Гвадалахаре.

Еще несколько групп мигрантов из Центральной Америки, которые хотят добраться до США, также находятся на территории Мексики.

Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставления убежища мигрантам, которые нелегально въезжают в страну.

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Ранее Трамп анонсировал отмену права на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их количество возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

В связи с приближением каравана мигрантов США намерены перебросить к границе с Мексикой большой военный контингент.

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