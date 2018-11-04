Болезни, усталость и решимость. Как выглядит изнутри караван мигрантов из Центральной Америки, которые идут пешком в США

Мигранты из каравана в Мексике, направляющегося в США, собираются выезжать из Хучитана

Президент США Дональд Трамп заявил о мобилизации американских военных на границе с Мексикой и пообещал, что военные применят силу против мигрантов в случае насилия с их стороны. Несмотря на это, через Мексику в сторону США продолжает движение караван, в котором может быть до 10 тысяч человек из стран Центральной Америки.

НВ публикует перевод материала The Washington Post о том, как выглядит огромный караван мигрантов изнутри.

Беременность и роды в пути

Роксана Орельяна стояла на бетонном бордюре, поглаживая свой небольшой животик, выглядывающий из-под зеленой рубашки без рукавов, и смотрела на протекающий мимо нее в предрассветных сумерках поток мигрантов. 21-летняя женщина была на пятом месяце беременности. Ее спина болела, и она чувствовала, как кровь пульсирует в ее ступнях после трех недель в дороге. Она надеялась, что в этот день ей не придется идти пешком и толкать коляску своего малыша, когда поднимется солнце, станет жарко, а у ее семьи начнет заканчиваться вода. Но эта надежда исчезла.

Как минимум, двух женщин из каравана, доставили в больницы, потому что у них начались роды

"Нет автобусов. Похоже, нам придется идти пешком", - сказала она.

На 20-й день путешествия на север из Центральной Америки, в караване повсюду были признаки травм и болезней: яркие белые повязки выделялись на фоне пыльной одежды, хор кашля, звучащий в лагерях по ночам, прихрамывание, красные глаза по утрам.

За последние дни, как минимум, двух женщин из каравана, доставили в больницы, потому что у них начались роды.

Болезни и травмы

Когда каравану удалось прорваться на север, это разозлило Трампа и вызвало беспокойство у мексиканских чиновников, многие из которых не хотят, чтобы стало известно, что они помогают мигрантам добраться до США в последние дни перед американскими промежуточными выборами. Без автобусов, которые заблокировало мексиканское федеральное правительство, то, насколько далеко зайдет караван, зависит от того, насколько он сможет сохранить здоровье. Даже самые сильные мигранты уже начинают жаловаться.

"Боже, все тело болит", - говорит Умберто Осорио Аргуэта, высокий 22-летний гондурасец с заметными бицепсами под майкой, но с болезненными мозолями на ступнях.

Немалую часть пути мигранты преодолевают пешком / Фото: EPA

Несмотря на разочарование из-за автобусов, утро 1 ноября было лучше, чем в большинство других дней пути. Весь предыдущий день примерно 4200 людей из каравана мигрантов отдыхали в недостроенном здании автовокзала на окраине Хучитана, который городские чиновники предоставили им как временное убежище. Они прибыли туда днем 30 октября. У них были свежие травмы после того, как они преодолели часть штата Оахака, известную как Ла Вентоса (ветреная - ред.) из-за горячих ветров, длиной в 30 миль (около 48 километров). 30 октября сотрудники мексиканской государственной системы здравоохранения оказали медицинскую помощь не менее чем 138 мигрантам из каравана, страдающим преимущественно респираторными заболеваниями из-за пыли и сильных перепадов температур днем и ночью.

С тех пор как 27 октября караван вошел в штат Оахака, местные медики оказали помощь 1125 мигрантам. 1 ноября одной из них оказалась молодая женщина, у которой покраснел и слезился правый глаз.

"Вчера что-то ударило меня в глаз, бум! Он болит, когда я его открываю", - говорит 18-летняя Кинти Фахардо, которая уехала из Санта-Барбары в Гондурасе, потому что не могла найти работу.

Следующей за Фахардо была Грей Элизабет Перес, 22-летняя женщина из Гондураса, которая была на 32 неделе беременности и беспокоилась, что длительные переходы могли повредить ее ребенку. Виниса Пинеда Мартинес, сотрудница службы здравоохранения в ярко-синем медицинском костюме, пошла с Перес в мобильный медицинский пункт и попросила ее лечь. Затем она смазала ей гелем живот и показала Перес ее ребенка на УЗИ. Она сказала, что это мальчик.

"Я так и думала, с тех пор как он начал толкаться", - описывает Пинеда реакцию Перес на эту новость.

Тяжелые условия

Мексиканские медики рассказали, что их работа частично была благотворительностью, частично - способом защититься от проблем, которые караван мигрантов мог принести в Мексику.

Во время предыдущей двухдневной остановки в Тапанатепеке доступа к санузлам было недостаточно, и некоторые мигранты ходили в туалет возле реки, которая протекает через городок. Затем они там мылись и стирали одежду, хотя у воды иногда был запах сточных вод.

Люди из каравана мигрантов отдыхают в Тапанатепеке / Фото: EPA

На автовокзале в Хучитане сотни мигрантов спали бок о бок под большими навесами на тонких одеялах или кусках картона. Некоторые спали в недостроенных комнатах - билетной кассе, зале ожидания автобусов, которые так и не приехали.

Медики говорят, что теснота и тяжелые условия способствовали распространению среди мигрантов респираторных инфекций.

Под одним из навесов Люсия Виджил Бардалес дает своей дочери Мейлин назначенные врачами лекарства из двух бутылочек. У 18-месячной малышки кашель и лихорадка. Как и многие мигранты в караване, они бежали от нищеты и преступности в Гондурасе. Как только девочка начала поправляться, заболела ее мать.

"Было так жарко и ветрено, а потом холодно ночью", - говорит она.

В путь на костылях

Три недели в пути оказались особенно трудными для людей с инвалидностью.

14-летний Аксель Паласиос Молина рассказал, что он протестовал против президента Никарагуа Даниэля Ортеги в июле, когда ему выстрелили в ногу, и он был частично парализован. Его семья бежала в сентябре и в конце концов присоединилась к каравану. Днями он шел из одного городка в другой на костылях, которые натирали ему подмышки.

В караване мигрантов есть люди с инвалидностью / Фото: EPA

"Он больше не мог это выносить. Его ноги так опухли", - говорит его мать Идания Молина Рош.

Затем, по словам Паласиоса, в южно-мексиканском городе Тонала мэр дал ему инвалидное кресло.

Семь раз он пытался добраться до США на костылях

Маурицио Гонсалесу не повезло. Когда этот 39-летний мужчина был мальчиком, его выбросило из задней части грузовика во время ДТП. После этого его нога осталась деформированной и больше не могла двигаться. Семь раз он пытался добраться до США на костылях. Дальше всего он добрался в 2015 году, когда мексиканские власти поймали его на границе и депортировали в Сальвадор.

Обычно он шел на костылях около двух с половиной часов утром, прежде, чем его кто-нибудь подвозил, говорит он. А вечером, балансируя на одном костыле, он разворачивал пластиковую подстилку на земле, чтобы поспать.

Побег без учета возраста

Семилетний Калеб Исаак Флорес упал, пытаясь влезть на дерево в Тапачуле неделю назад, и сломал обе руки. Врачи наложили ему два гипса, но его отец снял один из них несколько дней назад.

"Я не мог есть. Им приходилось меня кормить", - говорит мальчик, при этом ему мешает сильный кашель. У него астма, но его ингалятор закончился, а ни у кого из мексиканских врачей не было другого, говорит его 24-летняя мать Сандра Вералис. Эта сальвадорская семья бежала от насилия банд.

Так же пришлось поступить 73-летней Аманде Бреве Хименес. Из десяти ее детей четверых убили банды или преступники в гондурасском городе Ла-Сейба, рассказала она. Пятый недавно получил угрозу от банды. Это заставило Бреве, ее дочь и ее двоих внуков бежать.

Из-за ежедневной ходьбы вскрылась варикозная вена у Бреве на лодыжке, которая сейчас распухла и обернута марлей.

Еще пятеро ее детей уже убежали из Гондураса. Один - в Мексику, еще четверо - в США, где Бреве надеется получить убежище.

В ожидании каравана мигрантов США увеличивают количество военных на границе с Мексикой / Фото: EPA

Утром 1 ноября, когда мигранты собирались, чтобы продолжить свой путь, Бреве уже не было. Ее предложили подвезти накануне вечером.

Аксель, названный в честь певца, которого когда-то любила его мать, но больше не любит, тоже надеялся, что его довезут на каком-нибудь транспорте. Его семья привезла его на его коляске к грузовику, который принадлежит правозащитной организации штата и должен был доставить мигрантов, находящихся в самой затруднительной ситуации, в следующий город. Но задняя часть грузовика уже была заполнена.

"Вам придется подождать. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - сказал чиновник семье Акселя.

У него все-таки было больше гарантий транспорта, чем получил 26-летний муж Роксаны Орельяны Кевин Флорес, который просил подвезти его беременную жену и двоих детей.

Он вернулся и увидел, что Орельяна сидит на бордюре рядом с двумя детскими колясками, которые им придется толкать. Затем они отправились в путь.

Перевод НВ