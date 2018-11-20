Суд заблокировал указ Трампа об ограничениях на прием беженцев

Во вторник, 20 ноября, судья окружного суда Сан-Франциско временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете предоставлять убежище нелегальным мигрантам, незаконно пересекающим границу государства.

Об этом сообщает Reuters.

Указ был издан Трампом 9 ноября и предполагал, что все нелегалы будут направляться в специальные пункты приема на границе. Указ прежде всего направлен против нелегальных мигрантов из Южной Америки, которые несколькими группами продвигаются к границам США по территории Мексики.

Cогласно закону об иммиграции и гражданстве 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в страну.

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Ранее Трамп анонсировал отмену права на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.