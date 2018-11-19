В США отправился еще один караван мигрантов

Из Сальвадора в США 18 ноября отправился еще один караван мигрантов, который стал четвертым по счету.
В состав каравана входят около 150 человек, сообщает Prensa Grafica.
Чтобы добраться до Соединенных Штатов, караван сначала пересечет Гватемалу, после чего достигнет Мексики.
В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября.
14 ноября первая группа каравана мигрантов численностью 360 человек достигла мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.
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Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставления убежища мигрантам, которые нелегально въезжают в страну.
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