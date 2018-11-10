Тысячи мигрантов из Латинской Америки продолжают свой путь в США. Их ждут войска

Четыре недели многотысячная толпа латиноамериканцев бредет через Центральную Америку и Мексику в США в поисках лучшей жизни. Они преодолевают реки и пески, голодают, их детей захватывает мексиканская мафия. А в конце мигрантов ждет еще одна преграда - войска США, пишет журнал Новое Время.

Непростой путь

Пятитысячная толпа граждан Гондураса, Сальвадора и Гватемалы четвертую неделю держит путь через континент в сторону Соединенных Штатов. Они уже прошли как минимум по 1,5 тыс. км каждый. В СМИ эту гигантскую группу прозвали караваном мигрантов.

В самой успешной мировой державе эти “путешественники” надеются спастись от бедности, безработицы и насилия банд - трех главных проблем тех государств, из которых эти люди отправились в дальний путь.

Мигранты, среди которых тысячи детей, беременные женщины и старики, бредут на север по мексиканским дорогам, надеясь на помощь проезжающих мимо водителей грузовиков и автобусов.

Многие мигранты направляются в США с детьми / Фото: EPA

С рюкзаком-переноской на груди идет и 35‑летняя Фанни - мать-одиночка из Гондураса, которая две недели назад отправилась в долгий путь вместе с двумя малолетними дочерьми. “Мне особенно тяжело, потому что приходится нести ребенка”, - признается Фанни. И добавляет, что другого выхода у нее нет: в Гондурасе женщинам старше 30 лет очень сложно найти работу.

В пути мигрантов преследуют болезни, антисанитария и угрозы со стороны мексиканских преступных картелей. По данным правозащитников, торговцы людьми уже похитили не менее сотни вынужденных путешественников, в том числе детей.

Американские военные на пути

Встречать их, причем без лишнего гостеприимства, уже готовятся американские военные. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нарастить численность войск на южной границе страны до 15 тыс. человек. “Никто не должен пройти”, - подчеркнул глава Белого дома.

Американские военные устанавливают колючую проволоку на границе с Мексикой, 5 ноября 2018 года / Фото: EPA

4 ноября более 1 тыс. мигрантов прибыло в мексиканскую столицу Мехико, где они остановились, ожидая прибытия остальной части каравана. До границы с США им остается пройти чуть более 800 км.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №41 от 8 ноября 2018 года