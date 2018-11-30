Великобритания призвала РФ освободить украинских моряков

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обратился к руководству РФ с призывом освободить украинских моряков, которые были захвачены в плен в Керченском проливе.

Министр напомнил также, что Крым является частью Украины.

"Я говорил с Павлом Климкиным, чтобы повторить, что Великобритания выступает с Украиной против российской агрессии. Крым и его воды являются частью Украины. Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и деэскалировать ситуацию", - заявил Хант.

I have spoken with @PavloKlimkin to reiterate that the UK stands with Ukraine against Russian aggression. Crimea and its waters are part of Ukraine. Russia must release the 24 detained Ukrainian servicemen immediately and de-escalate the situation — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 29 ноября 2018 г.

Ранее адвокат Николай Полозов в комментарии НВ заявил, что украинских военных моряков, скорее всего, отправят в Москву и поместят в "персональную тюрьму ФСБ" - СИЗО Лефортово.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать