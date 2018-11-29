Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО - адвокат

Решение о дальнейшей судьбе украинских моряков, захваченных российскими моряками в Керченском проливе, лежит в политической плоскости. Об этом НВ рассказал адвокат Николай Полозов. Он защищает интересы военнопленного украинского моряка, капитана судна Бердянск Дениса Гриценко.

По словам Полозова, ключевыми для этой истории будут ближайшие два дня, ведь с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина состоится саммит G20. Среди участников будет и глава РФ Владимир Путин. Там же на 1 декабря запланирована и отдельная встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.

“На встрече G20 Путин будет общаться с мировыми лидерами. Возможно, он выставит какие-то условия по освобождению моряков. Например, сейчас идет активное обсуждение по поводу Северного потока-2. И, понимая логику Кремля: почему бы ему не поторговать судьбами военнопленных в обмен на какие-то преференции политического и экономического характера?” - предполагает адвокат.

Если членам G20 все таки удастся договориться, то судьба военнопленных разрешится довольно быстро. Если нет - вполне возможно ухудшение ситуации, вплоть до того, что моряков переведут на территорию РФ, считает Полозов. Тогда уголовные дела будут продолжаться дальше, как и давление органов ФСБ на них.

Николай Полозов

Адвокат также рассказал, что сегодня - последний день, когда адвокаты моряков могут подать жалобы на решение суда. Дальнейшая инстанция - Верховный суд Крыма, который будет рассматривать все эти апелляционные жалобы.

“Если моряков все же решат перевести, то, скорее всего, отправят в Москву и поместят в СИЗО Лефортово. Это такая персональная тюрьма у ФСБ. Туда доступ адвокатов очень сильно ограничен, а это будет давать больше возможностей российским силовикам оказывать на моряков давление, пытаться давать показания друг против друга, тем самым нарушая общую стратегию защиты, которую сейчас разрабатывает Киев”, - добавил Полозов.

Ранее в Лефортово временно содержались незаконно осужденные в РФ украинцы Олег Сенцов, Александр Кольченко. Также донедавна на протяжении двух лет там находился и украинский журналист Роман Сущенко. В начале ноября его этапировали в колонию в Кировской области.

25 ноября Россия напала на украинские военные корабли возле Керченского пролива, захватив их вместе с экипажами. Оккупационный суд в Симферополе арестовал 24 украинских моряка на два месяца. Мировое сообщество осудило акт агрессии со стороны РФ. Украина на 30 дней ввела военное положение в 10 областях и внутренних водах Азовского моря.