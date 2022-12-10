Не закусывал. В Сети обсуждают видео с «пьяным» Путиным, оправдывающим ракетные удары по Украине

10 декабря, 11:59
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool)

Российский диктатор Владимир Путин, выступая перед пропагандистами 9 декабря, рассказывал об ударах РФ по энергосистеме Украины и попивал игристое вино.

Видео с «пьяным» Путиным, который оправдывает военные преступления своей же страны, быстро стало вирусным в Интернете.

Путин начал с того, что людям не нужно быть «особенно хорошо осведомленными», чтобы понять текущее положение дел, добавив, что есть «много шума» о неоднократных ударах России по критически важной украинской инфраструктуре.

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«Да, мы это делаем. Но кто это начал? Кто пробил Крымский мост? Кто взорвал линии электропередач Курской АЭС? Кто не снабжает Донецк водой?» — добавил он.

https://twitter.com/wartranslated/status/1600847388242894848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1600847388242894848%7Ctwgr%5E6e7379b118718a30343e44f51b4f6f0eeae813ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hindustantimes.com%2Fworld-news%2Fvladimir-putin-russia-ukraine-war-who-started-it-viral-video-sparks-speculation-about-drunk-vladimir-putin-101670569575743.html

Российская журналистка Анна Немцова написала, что предполагаемое опьянение Путина является первым за время его пребывания у власти.

«За 20 лет мы видели много постановочных фото- и видеосъемок, в том числе полуголого Путина на лошади или ныряющего за греческими кувшинами, Путина, летящего с перелетными птицами или целующего мальчика в живот, но пьяные речи о российских ракетах, наносящих удары по соседнему государству, должны быть по собственной инициативе Путина», — написала она.

https://twitter.com/annanemtsova/status/1600880037661753345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1600880037661753345%7Ctwgr%5E6e7379b118718a30343e44f51b4f6f0eeae813ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hindustantimes.com%2Fworld-news%2Fvladimir-putin-russia-ukraine-war-who-started-it-viral-video-sparks-speculation-about-drunk-vladimir-putin-101670569575743.html

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c&ab_channel=%D0%9D%D0%92

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 5 декабря была последняя такая массированная атака.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Война России против Украины

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