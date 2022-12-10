Не закусывал. В Сети обсуждают видео с «пьяным» Путиным, оправдывающим ракетные удары по Украине 10 декабря, 11:59 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool)

Российский диктатор Владимир Путин, выступая перед пропагандистами 9 декабря, рассказывал об ударах РФ по энергосистеме Украины и попивал игристое вино.

Видео с «пьяным» Путиным, который оправдывает военные преступления своей же страны, быстро стало вирусным в Интернете.

Путин начал с того, что людям не нужно быть «особенно хорошо осведомленными», чтобы понять текущее положение дел, добавив, что есть «много шума» о неоднократных ударах России по критически важной украинской инфраструктуре.

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«Да, мы это делаем. Но кто это начал? Кто пробил Крымский мост? Кто взорвал линии электропередач Курской АЭС? Кто не снабжает Донецк водой?» — добавил он.

Российская журналистка Анна Немцова написала, что предполагаемое опьянение Путина является первым за время его пребывания у власти.

«За 20 лет мы видели много постановочных фото- и видеосъемок, в том числе полуголого Путина на лошади или ныряющего за греческими кувшинами, Путина, летящего с перелетными птицами или целующего мальчика в живот, но пьяные речи о российских ракетах, наносящих удары по соседнему государству, должны быть по собственной инициативе Путина», — написала она.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 5 декабря была последняя такая массированная атака.