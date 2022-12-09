Путин пригрозил изменить доктрину применения ядерного оружия 9 декабря, 22:12 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, допустил, что страна-агрессор может официально изменить военную доктрину о том, что не будет первой применять ядерное оружие.

Во время пресс-конференции в Кыргызстане глава кремлевского режима начал рассказывать о «теории превентивного удара» США.



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«У нас же, в нашей стратегии, сформулирован ответно-встречный удар, здесь секретов-то нет никаких… Это когда наша система СПРН — система предупреждения о ракетном нападении — фиксирует старты ракет в направлении территории РФ… Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы — нет, то все-таки это нас заставляет задуматься над теми угрозами, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», — утверждает Путин.



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В среду, 7 декабря, Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В Госдепартаменте США назвали риторику диктатора, «бряцание ядерным оружием» и угрозы его применения безответственными.