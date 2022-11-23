Удар РФ по родильному отделению в Вольнянске: из-под завалов спасли врача и роженицу, младенец погиб 23 ноября, 08:36 Корпус родильного отделения практически разрушен после ракетного удара войск РФ (Фото:Александр Старух/Telegram)

Из-под завалов родильного отделения в Вольнянске Запорожской области, разрушенного в результате ракетного удара РФ в ночь на среду, 23 ноября, спасли двоих человек.

В пресс-службе ГСЧС в Telegram уточнили, что удалось спасти врача и роженицу, которые в момент удара находились в отделении. Младенец погиб.

Двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения местной больницы полностью разрушен.

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В ведомстве также показали видео спасательной операции.

По предварительной информации, под завалами больше никого нет.

Об ударе ракетой по родильному отделению ранее сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Под завалами погиб младенец, который только появился на свет.

Войска РФ наносят массированные ракетные удары по Украине, а также атакую прифронтовые населенные пункты, открывая огонь также из РСЗО, тяжелой артиллерии и используя дроны-камикадзе.