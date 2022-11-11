Циничная атака РФ. Количество погибших под завалами многоэтажки в Николаеве возросло до шести человек — Ким

11 ноября, 10:17
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Спасатели разбирают завалы многоэтажки, разрушенной в результате удара РФ (Фото:ГСЧС/Telegram)

Спасатели разбирают завалы многоэтажки, разрушенной в результате удара РФ (Фото:ГСЧС/Telegram)

Количество погибших в результате ракетного удара войск РФ по многоэтажке в Николаеве в ночь на пятницу, 11 ноября, возросло до шести человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Сначала он сообщил о четырех погибших, затем о пяти, а через некоторое время — о шести.

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Ким также уточнил, что удар по Николаеву был нанесен ракетами С-300. В результате попадания одной из них по пятиэтажному дому полностью разрушены все пять этажей одного из подъездов.

Повреждения также получили жилые дома, которые расположены рядом.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

В ночь на 11 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. Сообщалось о двух погибших, еще два человека получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=eQJHvGZFc2U&t=554s

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночную атаку на Николаев «циничным ответом страны-террориста» на успехи ВСУ на юге Украины, в частности, в Николаевской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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