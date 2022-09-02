Шойгу с главой Росгвардии борются за статус нового фаворита Путина — Центр противодействия дезинформации 2 сентября, 21:14 Сергей Шойгу (Фото:Кремль)

Между министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу и главой росгвардии Виктором Золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Facebook в пятницу, 2 сентября.

В Центре обратили внимание на информацию в СМИ о докладе Золотова по поводу так называемой «спецоперации» — полномасштабной войны против Украины и о «едва ли не ключевой роли росгвардии в ее проведении».

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«Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого „генералом победы“ в путинской войне был исключительно Шойгу. В то же время в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной. Из-за таких сообщений можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль „руководителя войны“ со всеми дивидендами, которые дает такой статус», — предположил Центр противодействия дезинформации.

В Центре добавили, что новым витком конфликта может стать изменение высшего руководящего состава, который отдает приказы российским оккупантам на поле боя.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за провалов российской армии в Украине, а оперативные командующие докладывают непосредственно главе кремлевского режима Путину.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 11 августа заявил, что Сергей Шойгу и глава российского генштаба Валерий Герасимов сохраняют должности только из-за того, что Кремль боится дискредитации высшего руководства, а около 30−40% генералов и офицеров, которые участвовали в планировании полномасштабной войны против Украины, отстранены.

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