Хватается за стол с каменным лицом. На трех встречах за неделю Путин снова судорожно цеплялся за мебель — британский таблоид

31 августа, 12:55
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Владимир Путин во время встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, 30 августа 2022 года (Фото:Пресс-служба Кремля)

Владимир Путин во время встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, 30 августа 2022 года (Фото:Пресс-служба Кремля)

Как минимум на трех встречах, состоявшихся за последнюю неделю, российский диктатор Владимир Путин вновь демонстрировал странное поведение, что спровоцировало новую волну дискуссий о его здоровье в британских таблоидах.

Как обратил внимание таблоид The Sun, Путин «с каменным лицом» жевал губы и вновь ухватился за стол правой рукой, когда 30 августа слушал доклад главы Росгвардии Виктора Золотова.

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Кадры этой встречи показали российские пропагандистские СМИ. The Sun характеризует репортаж как «сюрреалистический», ведь Золотов на камеры доложил Путину предельно далекую от реальности информацию о том, что оккупанты якобы «чувствуют поддержку населения» на захваченных территориях Украины.

Однако еще больше вопросов спровоцировала мимика и поведение Путина на этой встрече, пишет таблоид — в частности его необъяснимое стремление крепко держаться рукой за крышку стола. «Этот жест, по мнению экспертов, может указывать на то, что он пытается остановить бесконтрольное дрожание руки», — пишет The Sun.

https://twitter.com/michaeldweiss/status/1564641475090161665

Издание отмечает, что во время короткого разговора с Золотовым Путин «схватился за стол сначала правой рукой, а затем левой — на фоне предположений, что он страдает от ранних признаков болезни Паркинсона». «Несмотря на невозмутимое выражение лица, Путин также кусает губу, сидя за тем же столом, что и во многих других видеороликах госпропаганды», — добавляет издание.

«Крепко вцепившимся в стол» Путина за последние дни видели еще как минимум на двух встречах: с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым (25 августа) и с генеральным директором Аэрофлота Сергеем Александровским (26 августа).

Встреча с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, 25 августа (Фото: Kremlin.ru)
Встреча с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, 25 августа / Фото: Kremlin.ru
Встреча с гендиректором Аэрофлота Сергеем Александровским, 26 августа (Фото: Kremlin.ru)
Встреча с гендиректором Аэрофлота Сергеем Александровским, 26 августа / Фото: Kremlin.ru

В обоих случаях диктатор, все так же сидя в кресле, держался за угол стола правой рукой — как и в ходе широко обсуждавшейся встречи с Сергеем Шойгу в апреле 2022 года, когда Путин в довершение ко всему сгорбился и втянул шею в плечи.

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«Диктатор, которому в октябре исполняется 70 лет, оказался в центре бурных предположений — включая многочисленные публикации — о том, что он болен и потенциально может страдать раком или болезнью Паркинсона, — напоминает The Sun. — Сейчас „препарируется“ каждое его публичное появление, тогда как эксперты утверждают, что бывший офицер разведки выглядит более слабым и хрупким, чем когда-либо прежде».

Кремлевские чиновники регулярно отрицают любые предположения о проблемах со здоровьем у российского диктатора, однако на сегодня Путин очень далек от того имиджа мачо, который он долгие годы пытался поддерживать, констатирует британский таблоид.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Владимир Путин Кремль The Sun Смерть Путина Болезнь Паркинсона

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