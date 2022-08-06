Они написали войну. Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину 6 августа, 18:12 Эксклюзив НВ Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)

Несколько человек из окружения Путина годами приучали общество РФ ненавидеть Украину, тем самым подготовив россиян к необходимости вооруженной агрессии

В последние дни июля СБУ завершила досудебное расследование в отношении двух российских пропагандистов — писателя и радиоведущего Армена Гаспаряна и политтехнолога Тимофея Сергейцева. Оба продвигали идею так называемой «денацификации» Украины, призывали к вооруженному нападению на нее и к уничтожению украинского народа. Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, позволившую передать материалы производства в суд, а Гаспаряна и Сергейцева объявили в международный розыск. «Теперь эти лица стали невъездными в цивилизованные страны мира», — пояснил Артем Дехтяренко, спикер СБУ.

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Почему это дело важно для Украины? Потому что на примере деятельности этих двух лиц, называемых СБУ «идеологами денацификации», хорошо видно, что обработка и подготовка общественного мнения в России к войне началась задолго до полномасштабного вторжения. Многолетняя «труд» таких, как Гаспарян и Сергейцев — это доказательство того, что Кремль сознательно готовился к нападению на Украину и его настоящие цели — это не только «освобождение» так называемых «ЛДНР».

Еще в 2017 году Гаспарян написал и издал книгу Денацификация Украины. Страна невыученных уроков. В ней он навязывал российскому обществу мнение о необходимости этой «денацификации». И вооруженная агрессия против суверенного государства выглядела у Гаспаряна вполне оправданным и целесообразным способом достижения болезненных целей российской верхушки, объясняют в СБУ.

Основной тезис автора — несостоятельность украинской нации к автономному существованию от России, отсутствие украинского государства как самостоятельной и независимой страны в международном пространстве.

Представляя свою книгу в Санкт-Петербурге, Гаспарян, отвечая на вопрос о том, какое будущее ждет Украину, сослался на какого-то неназванного украинского чиновника, который якобы сказал: если Украина не вернет Донбасс, то потеряет еще 5 областей — Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую. «Все это [Украина] может в любой момент развалиться», — объяснял тогда российский писатель.

Его идеи понравились Кремлю, ведь, по данным СБУ, президентская администрация Путина закупила книгу Гаспаряна в том же 2017 году.

А вот политтехнолог Сергейцев, имевший опыт работы и на украинских избирательных кампаниях, наиболее громко заявил о себе уже после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022-го он написал и опубликовал статью под названием Что Россия должна сделать с Украиной. В ней он бескомпромиссно заявил о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения.

И Гаспарян, и Сергейцев — винтики крупной пропагандистской машины, отражающей в лице российских журналистов основные постулаты Кремля. Тем самым они создавали основу для зомбирования населения России и искусственного создания стереотипа о спасительной миссии российской армии, объясняет Артем Дехтяренко.

Российское общество к войне с Украиной готовилось годами, соглашаются эксперты. Над этим работало огромное количество людей, задействованных в подготовке, обосновании и продвижении пропагандистских антиукраинских нарративов.

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