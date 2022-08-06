Они написали войну. Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину

6 августа, 18:12
Эксклюзив НВ
Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)

Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Кристина Бердинских

Несколько человек из окружения Путина годами приучали общество РФ ненавидеть Украину, тем самым подготовив россиян к необходимости вооруженной агрессии

В последние дни июля СБУ завершила досудебное расследование в отношении двух российских пропагандистов — писателя и радиоведущего Армена Гаспаряна и политтехнолога Тимофея Сергейцева. Оба продвигали идею так называемой «денацификации» Украины, призывали к вооруженному нападению на нее и к уничтожению украинского народа. Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, позволившую передать материалы производства в суд, а Гаспаряна и Сергейцева объявили в международный розыск. «Теперь эти лица стали невъездными в цивилизованные страны мира», — пояснил Артем Дехтяренко, спикер СБУ.

Видео дня

Почему это дело важно для Украины? Потому что на примере деятельности этих двух лиц, называемых СБУ «идеологами денацификации», хорошо видно, что обработка и подготовка общественного мнения в России к войне началась задолго до полномасштабного вторжения. Многолетняя «труд» таких, как Гаспарян и Сергейцев — это доказательство того, что Кремль сознательно готовился к нападению на Украину и его настоящие цели — это не только «освобождение» так называемых «ЛДНР».

Еще в 2017 году Гаспарян написал и издал книгу Денацификация Украины. Страна невыученных уроков. В ней он навязывал российскому обществу мнение о необходимости этой «денацификации». И вооруженная агрессия против суверенного государства выглядела у Гаспаряна вполне оправданным и целесообразным способом достижения болезненных целей российской верхушки, объясняют в СБУ.

Читайте также:

Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ) Путин и его воры. Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает

Основной тезис автора — несостоятельность украинской нации к автономному существованию от России, отсутствие украинского государства как самостоятельной и независимой страны в международном пространстве.

Представляя свою книгу в Санкт-Петербурге, Гаспарян, отвечая на вопрос о том, какое будущее ждет Украину, сослался на какого-то неназванного украинского чиновника, который якобы сказал: если Украина не вернет Донбасс, то потеряет еще 5 областей — Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую. «Все это [Украина] может в любой момент развалиться», — объяснял тогда российский писатель.

Его идеи понравились Кремлю, ведь, по данным СБУ, президентская администрация Путина закупила книгу Гаспаряна в том же 2017 году.

А вот политтехнолог Сергейцев, имевший опыт работы и на украинских избирательных кампаниях, наиболее громко заявил о себе уже после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022-го он написал и опубликовал статью под названием Что Россия должна сделать с Украиной. В ней он бескомпромиссно заявил о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения.

И Гаспарян, и Сергейцев — винтики крупной пропагандистской машины, отражающей в лице российских журналистов основные постулаты Кремля. Тем самым они создавали основу для зомбирования населения России и искусственного создания стереотипа о спасительной миссии российской армии, объясняет Артем Дехтяренко.

Российское общество к войне с Украиной готовилось годами, соглашаются эксперты. Над этим работало огромное количество людей, задействованных в подготовке, обосновании и продвижении пропагандистских антиукраинских нарративов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская пропаганда Российско-украинская война Сергей Кириенко Маргарита Симоньян

Эксклюзивы НВ

Клим Ворошилов, председатель Верховного совета СССР, во время визита в Северный Вьетнам с Хо Ши Мином, который на тот момент был президентом, премьер-министром и генеральным секретарем компартии своей страны. Май 1957 года (Фото:DR)
Товарищ Хо танцует с товарищем Климом /
Какая на самом деле была мужская дружба на высших ступенях советской власти
6 августа, 15:45
Страны
Роузи Хантингтон-Уайтли в платье от украинского бренда BEVZA (Фото:instagram.com/rosiehw)
Базовая вещь для межсезонного гардероба /
Какое платье будет в тренде следующие шесть месяцев
6 августа, 14:18
Красота и мода
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 10:47
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X