Провалы оккупантов в Украине. В Центре противодействия дезинформации рассказали, почему Путин до сих пор не отправил Шойгу в отставку
Диктатор Путин и Шойгу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отправил министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу в отставку, поскольку не хочет проводить кадровые перестановки в «трудное время».
«По мнению близких к Генштабу ВС РФ источников, шойгу еще не отправлен в отставку лишь из-за того, что путин в трудный момент не хочет менять министра обороны», — говорится в сообщении центра.
Однако, по данным ведомства, как только будет подобрана другая кандидатура, Шойгу заменят.
По информации Министерства обороны Великобритании, министр обороны России Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за проблем РФ в Украине.
Теперь оперативные командиры напрямую информируют кремлевского диктатора Владимира Путина о ходе войны.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявлял, что Шойгу уже три месяца не играет никакой роли в «своем» ведомстве.
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