Провалы оккупантов в Украине. В Центре противодействия дезинформации рассказали, почему Путин до сих пор не отправил Шойгу в отставку

31 августа, 12:50
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Диктатор Путин и Шойгу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Диктатор Путин и Шойгу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отправил министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу в отставку, поскольку не хочет проводить кадровые перестановки в «трудное время».

«По мнению близких к Генштабу ВС РФ источников, шойгу еще не отправлен в отставку лишь из-за того, что путин в трудный момент не хочет менять министра обороны», — говорится в сообщении центра.

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Однако, по данным ведомства, как только будет подобрана другая кандидатура, Шойгу заменят.

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По информации Министерства обороны Великобритании, министр обороны России Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за проблем РФ в Украине.

Теперь оперативные командиры напрямую информируют кремлевского диктатора Владимира Путина о ходе войны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявлял, что Шойгу уже три месяца не играет никакой роли в «своем» ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=dPgfmnmuom4&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Сергей Шойгу Война России против Украины

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