Шойгу впал в немилость из-за провалов в Украине — Минобороны Британии 29 августа, 09:01 Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время отстранен от руководства войсками из-за проблем РФ в Украине.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что теперь оперативные командиры непосредственно информируют кремлевского диктатора Владимира Путина о ходе войны.

Отмечается, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство.

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«Шойгу, вероятно, долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

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