Когда карьера висит на волоске. Шойгу похвастался уже четвертым «взятием» поселка Пески 2 сентября, 16:25 По данным британской разведки, из-за провалов в Украине Сергей Шойгу попал в немилость Кремля (Фото:kremlin.ru)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, оказавшийся в опале из-за военных провалов в Украине, решил порадовать российского диктатора Владимира Путина долгожданным «достижением».

В пятницу, 2 сентября, он заявил о «взятии» поселка Пески, который находится в пригороде временно оккупированного Донецка.

Инфографика: eon_od/Twitter

При этом за последние недели кремлевская пропаганда сообщала о его «захвате» уже несколько раз.

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Фото: stabilnosti/Twitter

Судя по всему, после каждого раза, когда российские военные входят в Пески, украинские военные принуждают их к «жесту доброй воли», после чего оккупантам приходится повторять свои попытки, давая Шойгу возможность хвастаться все новыми и новыми «победами».

О том, что глава Минобороны РФ попал в немилость Путина, стало известно в конце августа.

Согласно данным британской разведки, в настоящее время он отстранен от руководства войсками, а глава Кремля получает сведения о ситуации на фронте от непосредственного командования, поскольку больше не доверяет отчетам Шойгу о «достижениях» российских войск в Украине.

Некоторые СМИ предполагают, что Путин может заменить его на посту министра обороны нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, который ранее был главой его охраны.

Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на восточном направлении.

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а еще раньше разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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