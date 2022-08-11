Где Шойгу с Герасимовым? До 40% российских офицеров и генералов, которые планировали войну, отстранили за провалы в Украине — Генштаб

11 августа, 18:12
Сергей Шойгу (Фото:kremlin.ru)

Сергей Шойгу (Фото:kremlin.ru)

Министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу и глава российского генштаба Валерий Герасимов сохраняют должности только из-за того, что Кремль боится дискредитации высшего руководства, а многие офицеры и генералы уже отстранены.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 11 августа.

По словам Громова, в России продолжаются репрессии в отношении высшего и старшего офицерского состава армии из-за провалов стратегических планов агрессора.

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«По имеющимся данным, Шойгу и генерал Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства РФ. Около 30−40% генералов и офицеров, которые участвовали в планировании [полномасштабной войны против Украины] отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием», — сообщил он.

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Представитель Генштаба отметил, что на фоне взрывов на аэродромах Саки в оккупированном Крыму и Зябровка в Гомельской области Беларуси «ожидаются новые кадровые решения».

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что российский диктатор Владимир Путин принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину в окружении небольшой группы «ястребов», среди которых были Шойгу, Герасимов и секретарь совета безопасности России Николай Патрушев. По данным СМИ, на фоне потерь и провалов российских оккупантов в Украине между Шойгу и Путиным возросло напряжение.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Сергей Шойгу Российская армия Валерий Герасимов Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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