Кремль нашел замену опальному генералу Лапину, командовавшему группировкой Центр — Роспропаганда 3 ноября, 17:52 Руководить группировкой Центр назначили генерал-майора Александра Линькова (Фото:mil.ru)

Вместо генерал-лейтенанта Александра Лапина, отстраненного от руководства группировкой российских войск Центр за серию провалов в Украине, кремлевский режим решил назначить генерал-майора Александра Линькова.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило пропагандистское издание Коммерсант.

В то же время о судьбе Лапина на данное время ничего не известно.

О его отставке с должности командующего центральным военным округом было объявлено 20 октября, после жесткой критики в его адрес со стороны чеченского диктатора Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

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В частности, его публично обвиняли в провалах на Донбассе, которые привели к освобождению украинскими войсками стратегически важного Лимана Донецкой области.

За это Кадыров назвал Лапина "бездарью", заявив, что во время контрнаступления ВСУ тот лишь «отсиживался» во временно оккупированном Луганске.

Эти обвинения вызвали большой резонанс в российском информпространстве, после чего с критикой в адрес генерала согласился и Пригожин, отметив, что, по его мнению, высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой».

