Кремль нашел замену опальному генералу Лапину, командовавшему группировкой Центр — Роспропаганда

3 ноября, 17:52
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Руководить группировкой Центр назначили генерал-майора Александра Линькова (Фото:mil.ru)

Руководить группировкой Центр назначили генерал-майора Александра Линькова (Фото:mil.ru)

Вместо генерал-лейтенанта Александра Лапина, отстраненного от руководства группировкой российских войск Центр за серию провалов в Украине, кремлевский режим решил назначить генерал-майора Александра Линькова.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило пропагандистское издание Коммерсант.

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В то же время о судьбе Лапина на данное время ничего не известно.

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О его отставке с должности командующего центральным военным округом было объявлено 20 октября, после жесткой критики в его адрес со стороны чеченского диктатора Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

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В частности, его публично обвиняли в провалах на Донбассе, которые привели к освобождению украинскими войсками стратегически важного Лимана Донецкой области.

За это Кадыров назвал Лапина "бездарью", заявив, что во время контрнаступления ВСУ тот лишь «отсиживался» во временно оккупированном Луганске.

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Эти обвинения вызвали большой резонанс в российском информпространстве, после чего с критикой в адрес генерала согласился и Пригожин, отметив, что, по его мнению, высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины Александр Лапин

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