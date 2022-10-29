В России сняли с должности командующего группировкой войск Центр генерал-полковника Лапина, которого критиковал Кадыров — росСМИ 29 октября, 20:30 Генерал-полковника Александра Лапина сняли с должности командующего группировкой войск Центр (Фото:ura.ru)

Как пишут российские СМИ, Командующего группировкой российских войск Центр генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Его обвиняли в поражениях российской армии на Донбассе, с резкой критикой генерала выступали марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Об отстранении Лапина пишет в частности российское РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением, а также телеканал ЧГТРК Грозный.

В последнее время Лапина активно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Два дня назад Кадыров возложил на генерал-полковника ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ. Также у главы Чечни вызвали вопрос получения Лапиным звания героя России за взятие Лисичанска, «в котором он даже не был».

В начале октября Кадыров обвинил Лапина в сдаче Лимана и назвал его «бездарем». По словам Кадырова, Лапин, управляя этим участком обороны, не снабдил необходимыми средствами мобилизованных оккупантов из Луганской области, а сам якобы «отсиживался» в Луганске.

Кадыров также обвинил российский Генштаб и конкретно его начальника генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии провалов Лапина.

Обвинения Кадырова в адрес Лапина получили значительную огласку в российском информационном пространстве. В частности, с критикой Кадырова публично согласился номинальный владелец ЧВК Вагнера путинский олигарх Евгений Пригожин, заявив, что высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой».

Как пишет Медуза, 58-летний Александр Лапин командует Центральным военным округом (ЦВО) с 2017 года.



С 2012 года по 8 июля 2014-го Лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском на восток Украины доставили Бук, с которого 17 июля 2014 года сбили малайзийский Боинг. Расследователи из Bellingcat упоминали Лапина в своем докладе о российских военных, которые могут быть ответственны за сбитие самолета, отмечая, что Бук отправился с базы еще в конце июня.

Перед назначением в ЦВО Александр Лапин возглавлял штаб российской группировки в Сирии.

Одним из первых упоминаний Лапина в СМИ после полномасштабного вторжения России в Украину стал сюжет телеканала Минобороны РФ Звезда о том, как Лапин прямо на передовой награждает военных, «проявивших мужество и героизм во время освобождения населенных пунктов в Черниговской области». Сюжет вышел 29 марта, а в течение нескольких дней Россия полностью вывела свои войска с севера Украины. Кроме того, как выяснила Российская служба BBC, среди награжденных Лапиным был его сын подполковник Денис Лапин.

24 июня Минобороны России на очередном брифинге сообщило, что соединение российской группировки Центр под командованием генерал-полковника Лапина прорвали хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противника и блокировали Лисичанск. 3 июля Лапина снова отметили лично — в сообщении об окружении Лисичанска, а на следующий день президент РФ Владимир Путин присвоил генералу звание героя России за участие в захвате Луганской области.

По данным Главного управления разведки МО Украины на начало сентября Лапин временно возглавил кроме Центрального еще и Западный военный округ на фоне того, как руководящий состав западной группировки российской армии был отстранен от командования из-за сокрушительных поражений во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

Впрочем, через две недели, после неудач российских войск под Лиманом Донецкой области и окружения несколькотысячной российской группировки в городе, сам Лапин тоже стал объектом критики в РФ.

Последнюю новость о командующем ЦВО распространило издание Sota. По его данным, мобилизованный военнослужащий, подразделение которого без приказа отступило с передовой после обстрела в районе Сватово, рассказал, что Лапин «с требованием отходить назад» приставил к голове командира роты пистолет.