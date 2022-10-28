Военные поражения. Что задумали Кадыров с Пригожиным 28 октября, 12:30

Два владельца частных армий обрушились с обвинениями на генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ

Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ.

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Глава одного из российских регионов требует от командующего группировкой ВС РФ отчитываться о своем месте пребывания, прямо говорит, что из-за Лапина произошли военные поражения. Но Минобороны РФ молчит, ведь Кадыров — всемогущий путинский фаворит, кадыровцы — это элита в России, конфликтовать с ними военные боятся.

Что стоит за этими обвинениями российских военных?

На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает — начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес.

В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт

Кадыров и Пригожин теперь используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны, и тем самым усилить свое влияние, взять под контроль финансы и оружие.

Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государству силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем центрам власти, что они влиятельней официальных силовых структур.

Россию после смерти Путина ждет феодальная раздробленность, власть чеченских и вагнеровских полевых командиров.

Текст публикуется с разрешения автора

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