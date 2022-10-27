«Повторяется история с Лиманом». Кадыров опять раскритиковал генерала Лапина и объяснился в любви Пригожину 27 октября, 21:46 Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Марионетка Кремля, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в провалах в Украине и похвалил хозяина ЧВК Вагнера, олигарха Евгения Пригожина.

«Полностью поддерживаю Евгения Викторовича. Дорогой брат Пригожин — прирожденный воин, его бойцы — настоящие профессионалы и патриоты России, бесстрашные, упорные, мужественные. Это действительно ценные боевые подразделения. Поэтому оценке именно таких людей необходимо уделять пристальное внимание, прислушиваться, делать выводы», — написал Кадыров у себя в Telegram-канале в четверг, 27 октября.



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Он утверждает, что последние несколько дней «пытается установить связь» с Лапиным через своих командиров, но те «не могут его найти». По словам Кадырова, он «хочет поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка», где Лапин был ответственным. Также он возмутился, как Лапин «получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был… и кто его так хорошо прикрывает».

Кремлевская марионетка обвинил Лапина в том, что он бросил деморализованных оккупантов «без связи, питания и боеприпасов» в Рубежном и Кременной, «откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа». Одновременно с обвинениями в адрес Лапина он хвалился «успехами» кадыровцев.

«Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман [старое название Лимана]. Один в один. И трагедии на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки… С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки», — написал Кадыров и призвал к «тактическим и кадровым изменениям».

После заявления минобороны страны-агрессора РФ об отступлении оккупантов из Лимана Донецкой области в результате успешных действий защитников Украины Кадыров обрушился с критикой на Лапина и обвинил его в поражении.



Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил в эфире Радио НВ, что Кадыров и так называемый «повар Путина» Пригожин атакуют системную военную вертикаль РФ.