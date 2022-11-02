«Пригожин и Кадыров стали новой опорой». Как уголовник и глава региона сломали всю систему российского государства — Яковина 2 ноября, 16:30 Эксклюзив НВ Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава Чечни, региона, с которым Москва вела кровавую войну, Рамзан Кадыров и олигарх, доверенное лицо российского диктатора Путина, а также руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стали новой и главной опорой режима.

О том, как эти два персонажа современной российской истории фактически переломили вечные опоры Кремля в лице ФСБ и армии, в эфире Радио НВ разбирался международный обозреватель Иван Яковина.

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Начался очень сильный скандал, конфликт между российскими элитами. Пригожин и Кадыров сцепились с Шойгу и Герасимовым. Это главная история последней недели, а может быть, даже и последнего года, если разобраться. Потому что впервые в российской элите обозначился настолько четкий, яркий, явный раскол. То есть, Кадыров говорил, что Пригожин ему брат, что Пригожин прирожденный воин, что его бойцы настоящие профессионалы, патриоты России и так далее.

А Лапин (это генерал, подчиненный Шойгу) — что его никто не может найти на поле боя, что он куда-то спрятался, потерялся и так далее. Короче говоря, Кадыров и Пригожин добились увольнения этого самого Лапина. Сложно переоценить значение этой новости, потому что по сути дела бывший уголовник, Пригожин, и нынешний глава региона Кадыров, которые формально не имеют никакого отношения к Министерству обороны России, просто взяли и сняли боевого генерала.

Как бы ни относились там к этому Лапину, по российским законам он боевой генерал. И вот они этого боевого генерала взяли просто за шкирку и вытянули. Как так? Я вообще не понимаю. При чем тут еще такой момент, что это не просто какой-то регион, Чечня — это не просто регион, это регион, против которого российская армия очень долго воевала. И у многих российских офицеров, особенно генералов, очень непростые чувства к Чечне. И тут выясняется, что Чечня ими руководит.