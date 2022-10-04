Над освобожденным Лиманом подняли флаг Украины — фото

4 октября, 17:21
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Защитники Украины на церемонии поднятия флага в Лимане, 4 октября 2022 года (Фото:Донецкая областная военная администрация)

Защитники Украины на церемонии поднятия флага в Лимане, 4 октября 2022 года (Фото:Донецкая областная военная администрация)

Над освобожденным Лиманом Донецкой области во вторник, 4 октября, официально подняли флаг Украины.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram сообщил, что командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский передал Донецкой ОВА полномочия по восстановлению жизни в освобожденных населенных пунктах.

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«Благодарю наши Вооруженные Силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют после себя руины. Но главное — это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий», — написал Кириленко.

Глава ОВА также подчеркнул, что эвакуированным пока нельзя возвращаться в освобожденные населенные пункты — там продолжается масштабное разминирование, а приближающаяся зима, как ожидается, будет очень тяжелой.

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Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, в церемонии поднятия флага участвовали военнослужащие ВСУ, которые освобождали территории Харьковской и Донецкой областей от оккупантов, представители Нацполиции, Нацгвардии, военно-гражданской администрации и жители Лимана.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/pfbid0QsbHRVHQQq6Vzeq2qmcgUtH41GQBDR5LCgoTKq1tKsXfDZC7JMPqbWG7ca6ra9ocl
Донецька обласна військова адміністрація
Фото: Донецька обласна військова адміністрація
Донецька обласна військова адміністрація
Фото: Донецька обласна військова адміністрація
Донецька обласна військова адміністрація
Фото: Донецька обласна військова адміністрація
Донецька обласна військова адміністрація
Фото: Донецька обласна військова адміністрація
Сухопутні війська ЗС України
Фото: Сухопутні війська ЗС України
Сухопутні війська ЗС України
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

https://www.youtube.com/embed/1dSIntImGNE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Красный Лиман Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Флаг Украины Сухопутные войска Павел Кириленко Война России против Украины Лиман

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