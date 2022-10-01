«Бездарь». Кадыров после провала войск оккупантов в Лимане обрушился с критикой на российского генерал-полковника Лапина 1 октября, 19:06 Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Глава Чечни и марионетка Кремля Рамзан Кадыров после заявления минобороны страны-агрессора РФ об отступлении оккупантов из Лимана Донецкой области обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина.

У себя в Telegram-канале Кадыров написал, что «не может молчать о том, что произошло в Красном Лимане [старое название Лимана]».

Он утверждает, что российскими оккупантами на этом участке руководил командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который выставил на рубежах Лиманского направления принудительно мобилизованных с оккупированной территории Луганской области и другие подразделения, но «не обеспечил» им связь, взаимодействие и пополнение боеприпасов.



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Глава Чечни также утверждает, что Лапин перенес свой штаб в Старобельск, а сам «отсиживается в Луганске».

«Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал он.

После очередного провала российских войск Кадыров также заявил, что «надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях», и призвал российский режим «использовать маломощное ядерное вооружение» против Украины.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.



После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».



В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.



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