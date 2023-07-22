Подоляк объяснил, зачем Путин готовит новую армию для внутреннего использования 22 июля, 07:58 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно того, что российский диктатор Владимир Путин уже готовит новую армию для внутреннего использования. Однако, по его словам, и она повернет оружие в сторону Кремля.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, после вооруженного восстания главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, выявившего слабость кремлевского режима, в РФ будет и другой мятеж.

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«Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто — Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен… не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова до Москвы, но не хотел зайти в Москву и взять власть», — пояснил советник главы ОП.

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Подоляк считает, что в России пока не сформировалась политическая группа, которая «могла бы перехватить власть и стать вместо Путина».

«Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то себе забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ», — прогнозирует он.

Подоляк также обратил внимание на то, что Путин сейчас делает с Росгвардией, передавая туда не только тяжелое вооружение, но и спецназ.

«Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, опять-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна была бы защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина», — сказал он.

По словам Подоляка, причиной, по которой даже Росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят «сильного царя».

«Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, который не убегает. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина», — отметил он.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.