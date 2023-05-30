В Кремле обвинили в атаке дронов на Москву Украину. Назвали ответом, придумав «удар РФ по центру принятия решений» 30 мая, 13:00 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину «в прямом режиме» докладывали об атаке беспилотников на Москву. Кремль обвинил в ней Украину.



Об этом сообщает пропагандистское агентство РБК.

Песков придумал «эффективный удар по одному из центров принятия решений», назвав так массированную ночную атаку россиян дронами-камикадзе на столицу и другие регионы Украины в воскресенье, 28 мая. Тогда силы ПВО уничтожили 52 из 54 беспилотников, более 40 из которых — над Киевом. Власти сообщали о повреждении жилых и нежилых зданий, один человек погиб.

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Спикер Кремля назвал события в Москве «ответными действиями», обвинив в них Киев. По его словам, обращений Путина по поводу атаки не будет.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники: российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсетях до этого сообщали, что дронов было более десяти. РосСМИ заявили об их попадании в два жилых дома.

Большинство сбили в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья. Также один из дронов сбили неподалеку он резиденции Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина прямого отношения к атаке по Москве, «конечно же, не имеет», а дроны «хотят вернуться к своим создателям».

