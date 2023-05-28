Над Украиной этой ночью уничтожено 52 из 54 Шахедов — Воздушные силы 28 мая, 07:56 Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 52 дрона из 54 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ночью в воскресенье, 28 мая, россияне нанесли самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине. Враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 28 мая 2023 г. враг атаковал Украину иранскими ударными дронами „Shahed-136/131“ с северного направления — Брянская область (РФ), и южного — Краснодарский край (РФ)», — говорится в сообщении.

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Всего было зафиксировано пуски рекордного количества дронов-камикадзе, а именно — 54.



В Воздушных силах добавили, что в этой ночной атаке российские оккупанты направили дроны на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах страны, в частности, в Киевской области.



«Здесь, в зоне ответственности воздушного командования „Центр“, уничтожено большинство ударных дронов!» — говорится в публикации.

Кроме того, для отражения атаки были привлечены силы и средства воздушного командования Юг и воздушного командования Запад ВС ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.

В КГВА сообщили, что над Киевом сбили более 40 вражеских дронов-камикадзе . В Голосеевском, Печерском и Дарницком районах столицы разрушения из-за падения обломков сбитых беспилотников. Погиб один человек, еще один пострадал.

