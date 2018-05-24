В КНДР демонтировали ядерный полигон Пунгери

Северокорейские власти завершили демонтаж своего ядерного полигона Пунгери на севере страны.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

За ликвидацией полигона наблюдали иностранные журналисты, в частности, представители британских, российских, китайских, американских и южнокорейских СМИ.

Демонтаж был осуществлен при помощи нескольких контролируемых взрывов в подземных тоннелях, а также рядом со смотровой вышкой.

Пунгери, который является крупнейшим полигоном в Северной Корее, был впервые использован для ядерных испытаний в 2006 году.

Кроме того, по данным южнокорейской разведки, повторные взрывы проводились там также в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Напомним, лидер северокорейского режима Ким Чен Ын лично пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгери.

Такое решение последовало после некоторой нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, следствием которой стала историческая встреча лидеров двух государств 27 апреля.

После нее Ким Чен Ын и Мун Чже Ин анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

Кроме того, на фоне этого может состояться встреча лидера КНДР и главы Белого дома Дональда Трампа.