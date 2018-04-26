Китайские специалисты объяснили, почему Ким Чен Ын внезапно отказался от ядерных испытаний

Причиной внезапного отказа северокорейского режима от дальнейших ядерных испытаний могло стать обрушение на полигоне в горах на севере страны.
Такое мнение высказали китайские ученые, передает ТСН.
Исследовав состояние полигона с помощью спутниковых снимков геологи пришли к выводу, что он больше не пригоден для ядерных испытаний.
По словам специалистов, после мощного взрыва осенью 2017 года, который Пхеньян объяснил испытаниями водородной бомбы, часть горы просто обвалилась.
- Читайте также: Приостановка ядерных испытаний и стремление к экономическому росту в КНДР - правда или уловка?
При этом денег на развертывание полигона такого уровня в другом месте у Ким Чен Ына просто нет, в связи с чем он, вероятно, и решил заморозить ядерную программу и пойти на переговоры с США.
Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь полагает, что уступки КНДР вызваны международным давлением.
Ранее сообщалось, что Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и начать переговоры с США.
Комментарии
Правила комментирования