Китайские специалисты объяснили, почему Ким Чен Ын внезапно отказался от ядерных испытаний

По словам китайских геологов, после последних испытаний на полигоне обвалилась гора

Причиной внезапного отказа северокорейского режима от дальнейших ядерных испытаний могло стать обрушение на полигоне в горах на севере страны.

Такое мнение высказали китайские ученые, передает ТСН.

Исследовав состояние полигона с помощью спутниковых снимков геологи пришли к выводу, что он больше не пригоден для ядерных испытаний.

По словам специалистов, после мощного взрыва осенью 2017 года, который Пхеньян объяснил испытаниями водородной бомбы, часть горы просто обвалилась.

При этом денег на развертывание полигона такого уровня в другом месте у Ким Чен Ына просто нет, в связи с чем он, вероятно, и решил заморозить ядерную программу и пойти на переговоры с США.

Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь полагает, что уступки КНДР вызваны международным давлением.

Ранее сообщалось, что Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и начать переговоры с США.