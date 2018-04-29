Встреча с лидером КНДР может состояться через 3-4 недели - Трамп

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели, передает Reuters.

"Я считаю, что мы проведем встречу в течение трех-четырех недель. Это будет очень важная встреча относительно денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп поблагодарил лидера Южной Кореи за помощь в подготовке к предстоящей встрече с Ким Чен Ыном.

Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Накануне встречи Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики.

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