Их делит параллель. Краткая история противостояния и отношений двух Корей

Сегодня - день первой за десятилетие встречи глав КНДР и Южной Кореи, Ким Чен Ына и Мун Чже Ина. Также в ближайшие дни северокорейский лидер должен встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Последний уже сделал заявление о том, что Ким Чен Ын "очень открытый" и "порядочный" человек.

Мы вспоминаем основные события в отношениях Северной и Южной Кореи.

Начало разделения страны

Демилитаризованная зона, которая разделяет Корейский полуостров на две части и является фактической границей между КНДР и Южной Кореей. Фото: EPA

С окончанием Второй мировой войны в 1945 году, Корея, которая с 1910 года являлась колонией Японии, проигравшей войну, разделилась на две части по так называемой 38-й параллели, Север страны находился под влиянием Советского союза, а Юг — под влиянием США.

В 1948 году на Корейском полуострове образовываются два государства: Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея, на севере и юге Кореи соответственно.

25 июня 1950 года с вторжения отрядов КНДР на территорию Республики Корея начинается Корейская война, которая де-факто заканчивается 27 июля 1953 года с подписанием Корейского соглашения о перемирии и создания буферной зоны между государствами, проходящей по 38-й параллели, и называющейся Демилитаризованная зона. Однако фактически страны до сих пор находятся в состоянии войны.

Первые попытки диалога

Воссоединенные дочь и отец впервые с начала Корейской войны. Фото: EPA

С августа 1971 года между двумя странами начинаются первые с начала Корейской войны попытки наладить диалог. 4 июля 1972 года КНДР и Южная Корея согласовывают Три Принципа Воссоединения корейского народа, которые предполагают возможность постепенного мирного воссоединения без вмешательства других стран, несмотря на жесткие идеологические разногласия.

Однако начавшаяся оттепель в отношениях между Севером и Югом нарушается 9 октября 1983 года, когда три офицера КНДР проникли в столицу Бирмы, где предприняли попытку взорвать правительственную делегацию Южной Кореи во главе с президентом Чон Ду Хваном. В результате атаки погибло более 20 человек, среди которых четыре южнокорейских министра. Президент Республики Корея остался жив из-за того, что прибыл на место взрыва на пару минут позже.

Ядерный вопрос и вторая "оттепель"

Фото: EPA

В январе 1992 года КНДР и Южная Корея подписывают декларацию об освобождении полуострова от ядерного оружия. Страны договариваются не производить, получать, хранить и размещать оружие с ядерными зарядами, а также соглашаются на проведение взаимных проверок на предмет соблюдения условий договора.

15 июня 2000 года проходит исторический межкорейский саммит с участием президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна и северокорейского лидера Ким Чен Ира, который привел к оттепели в отношениях между странами и налаживанию торговли. Через месяц страны проводят взаимное воссоединение корейских семей, разделенных в результате Корейской войны.

В декабре 2002 года Северная Корея заявляет о возобновлении разработки ядерного оружия в Йонбене и высылке оттуда независимых инспекторов ООН. В мае следующего года КНДР в одностороннем порядке разрывает соглашение с Южной Кореей об освобождении полуострова от ядерного оружия.

В 2003 году в Пекине проходит саммит с участием США, Китая, Северной и Южной Кореи, Японии и России по достижению взаимопонимания с Пхеньяном касательно ядерного вопроса, который терпит неудачу. Через два года, впервые за историю Северной Кореи, Пхеньян делает заявление о том, что страна разрабатывает ядерное оружие для обороны от агрессии Америки. 9 октября 2006 года состоялось первое успешное северокорейское испытание ядерного оружия, которое повлекло большое количество санкций со стороны множества стран.

Современные отношения

Фото: EPA

5 января 2018 года власти КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры на высоком уровне для обсуждения "потенциального участия Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений". В результате северокорейские атлеты приняли участие в Олимпиаде-2018.

В апреле Северная Корея объявила о заморозке ядерных испытаний. "С 21 апреля Северная Корея приостановит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", — заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

На 27 апреля намечен первый за 10 лет саммит между лидерами КНДР и Южной Кореи. Рабочие переговоры между делегациями двух стран стартовали в пограничной деревне Пханмунджом.

Также в ближайшее время лидер КНДР Ким Чен Ын должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Это станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры стран обсудят возможность денуклеаризации КНДР на взаимовыгодных условиях.