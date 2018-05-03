КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери

Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон уже в мае

Северокорейские власти приступили к демонтажу ядерного полигона Пхунгери на севере страны.

Об этом со ссылкой на американскую разведку передает телеканал CBS News.

Согласно имеющимся данным, рабочие уже начали сматывать кабели, которыми пронизаны туннели испытательного полигона.

Ранее сообщалось, что лидер северокорейского режима Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгери.

Такое решение последовало после некоторой нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, следствием которой стала историческая встреча лидеров двух государств 27 апреля.

После нее Ким Чен Ын и Мун Чже Ин анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

Кроме того, в течение ближайших недель может состояться встреча лидера КНДР и главы Белого дома Дональда Трампа.