КНДР требует от журналистов заплатить по 10 тысяч долларов за визит на ядерный полигон – СМИ

Власти КНДР требуют от иностранных журналистов заплатить по 10 тысяч долларов в качестве визового сбора за поездку на церемонию закрытия ядерного полигона Пунгери, сообщает южнокорейское издание Korea Times.

Ранее Пхеньян отказался пустить журналистов из Сеула для освещения демонтажа полигона. Однако источники издания заявили, что это решение может быть отменено в любой момент из-за "непредсказуемости" северокорейских властей. Речь идет о четырех журналистах из News1 и MBC.

Также были приглашены журналисты из США (Associated Press, CNN, ABC), Китая, России и Великобритании. Власти КНДР не уточнили число приглашенных представителей СМИ.

Напомним, Северная Корея запланировала демонтаж своего ядерного полигона в течение некоторого времени между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий, чтобы выполнить свое обещание прекратить ядерные испытания.

15 мая р есурс 38North, который ведет мониторинг ситуации в КНДР, сообщил, что руководство Северной Кореи начало демонтаж самого крупного в стране ядерного полигона Пунгери.

За последний месяц с полигона убрали несколько зданий, которые обеспечивали работу Пунгери, а также разобрали ведущие в тоннели рельсы.