Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае

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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в мае этого года.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан, передает Yonhap.

По его словам, для наблюдения за закрытием полигона Ким Чен Ын планирует пригласить международных экспертов и журналистов.

"Некоторые говорят, что мы прекращаем действие тех объектов, которые не функционируют, но вы увидите, что они в хорошем состоянии", - процитировал Ен Чхан слова северокорейского лидера.

Кроме того, в Сеуле сообщили, что в Пхеньяне не видят смысла в обладании ядерным оружием, если "США официально завершат войну".

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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